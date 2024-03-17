Ожидается дождь с мокрым снегом.

Завтра на Киевщине ожидается очень неприятная погода. По прогнозу Укргидрометцентра, в столице будет облачно, а также ожидается дождь и мокрый снег

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура также резко снизится и ночью составит от 4° тепла до 1° мороза, днем 2-7° тепла; в Киеве ночью 0-2° тепла, днем 3-5° тепла.

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Погода в Украине на ближайшие дни - что известно

Как писал УНИАН, сегодня, 17 марта, в Киеве самый теплый день недели. Утром в столице будет +5°...+7°, днем воздух прогреется до +13°. Весь день в столице будет пасмурно, а вечером ожидается дождь. В то же время, по прогнозам синоптиков, погода в Киеве в дальнейшем будет меняться - похолодает и начнутся осадки.

Об ухудшении погоды в Украине с понедельника говорит и синоптик Наталья Диденко. По ее данным, потепление, которое сейчас пришло в нашу страну, продлится недолго. С 18 марта температура воздуха, по ее данным, снизится сразу на 3-6 градусов.

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