Спасатели оказывают пострадавшим экстренную помощь и ищут людей под завалами разрушенных стихией домов.

На юго-востоке Чехии, недалеко от границы со Словакией и Австрией, мощный торнадо опустошил целые районы нескольких населенных пунктов. Сообщается как минимум о 300 пострадавших, поступают сообщения о погибших.

Спасатели оказывают пострадавшим экстренную помощь и ищут людей под завалами.

В пострадавших районах объявлена чрезвычайная ситуация.

Ветер, скорость которого достигала 267-322 км/ч, сравнял с землей часть города Годонина и части близлежащих сел - Лужице, Грушки, Моравска Нова Вес и Микулчице, сообщила журналистам представитель службы скорой помощи Гедвика Кропачкова.

Директор больницы города Годонин в интервью чешскому телевидению сообщил об одном погибшем. С различными травмами в больницу было доставлено около 200 человек.

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Чешское телевидение со ссылкой на представителей чрезвычайных служб сообщает об огромном уроне, нанесенном торнадо.

Судя по видеокадрам, размещенным очевидцами в соцсетях, наиболее пострадавшие районы выглядят как после бомбежки.

JUST IN - Rare tornado devastates a town in the Czech Republic.pic.twitter.com/6XQQ12e4zm — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) June 24, 2021

В деревне Грушки было разрушено около половины домов, пишет газета Lidove Noviny со ссылкой на местного чиновника. С деревенских домов срывало крыши, ветер переворачивал автомобили и вырывал с корнем деревья. На постройки обрушился град размером до 10 см.

На скоростной магистрали Прага - Братислава неподалеку от пострадавших населенных пунктов из-за поваленных деревьев и опор линий электропередач образовался транспортный затор длиной более 50 км в обоих направлениях.

В общей сложности более 120 тыс. домовладений в Чехии остались без электричества, передает Би-би-си.

На помощь чешским спасателям для устранения последствий катастрофы пришли военные, а также спасатели из Австрии и Словакии. Глава МВД Чехии Ян Гамачек написал в "Твиттере", что его ведомство направило в регион подразделения спасателей со всей страны.

Власти предлагают пострадавшим первоначальную компенсацию в размере около $2,7 тыс. Идет дальнейший сбор помощи пострадавшим.

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Автор: Ирина Погорелая