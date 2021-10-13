Это второй тайфун в Гонконге за последние три дня.

В Гонконге из-за мощного тайфуна закрыли школы и правительственные здания.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Он уже стал причиной 11 смертей на Филиппинах. Более десяти человек числятся пропавшими без вести.

По данным СМИ, в Гонконге в результате тайфуна один человек погиб, пятеро получили ранения.

Читайте такжеВо Франции выпала двухмесячная норма осадков, начались наводнения (фото, видео)В нынешнем сезоне это 18-й по счету "удар" стихии, получивший название "Компасу", и второй тайфун в Гонконге за последние три дня. В минувшую субботу мегаполис "атаковал" тропический циклон "Лайонрок".

Ранее сообщалось, что в Индии из-за проливных дождей пострадали более полутора миллиона человек, есть погибшие. Очень сильные дожди вызвали массивные наводнения. В районе Раджкот за 24 часа выпало 516 мм дождя, а в Калаваде - 406 мм. В одном из районов были переполнены не менее 18 плотин.

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Автор: Катерина Шварц