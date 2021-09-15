Более 1,6 миллиона человек пострадали в результате сильных дождей, обрушившихся на индийский штат Гуджарат.
Об этом сообщает The Watchers.
Как сообщается, очень сильные дожди вызвали массивные наводнения, от которых пострадали более 1,6 миллиона человек в 44 населенных пунктах.
Согласно данным, в районе Раджкот за 24 часа выпало 516 мм дождя, а в Калаваде - 406 мм.
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В одном из районов переполнены не менее 18 плотин.
Индийские ВВС спасли по воздуху 24 человека. Всего же было эвакуировано около 7000 человек.
Как сообщается, в результате стихии погибли два человека, пять домов разрушены и 28 повреждены. Кроме того, десятки дорог были закрыты из-за наводнений.
Напомним, ранее на восточное побережье Китая обрушился мощный тайфун "Чанту".
Как сообщал Погода УНИАН, из прибрежных районов Шанхая пришлось эвакуировать более 330 тысяч человек. В пострадавшем регионе ввели повышенный - оранжевый уровень опасности. В городе закрыты туристические объекты, а работодателям рекомендовали на время непогоды по возможности перейти на дистанционный режим работы.
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