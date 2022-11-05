Также сегодня в отдельных областях пройдут небольшие дожди.

Сегодня, 5 ноября, практически по всей Украине ожидается прохладная осенняя погода. В большинстве областей столбики термомтеров не поднимутся выше +11°, местами днем ожидается всего до +4° и лишь на юге и кое-где на западе будет +12°...+14°.

Также, по данным Погода УНИАН, в отдельных областях пройдут дожди, однако осадки будут несильными.

Так, на западе Украины сегодня от +10° до +13°. На Закарпатье покапают небольшие дожди. На остальной территории существенных осадков не ожидается, однако будет преобладать пасмурная погода.

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На севере Украины тепло распределится неравномерно. Холоднее всего будет в Сумской области, где днем воздух прогреется всего до +4°. На Черниговщине будет около +7°, а в Житомирской и Киевской областях ожидается +9°...+10°. Также на Житомирщине покапают небольшие дожди.

Жителей центральных областей ждет температура в пределах +9°...+12°. Здесь небольшие дожди ожидаются в Винницкой и Кировоградской областях.

На востоке Украины также будет весьма прохладно. столбики термометров днем покажут всего +5°...+8°. В Луганской области - небольшие дожди.

На юге Украины сегодня будет традиционно теплее всего. Воздух прогреется до +12°...+14°. Без осадков.

Каким будет ноябрь в Украине

Начало ноября в Украине будет достаточно теплым, лишь во второй половине месяца ожидается похолодание, однако оно будет несильным. По словам замначальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Натальяи Голени, прогнозы говорят о том, что ноябрь-2022 в Украине будет теплым.

Народный синоптик Станислав Щедрин говорит, что погода в ноябре в этом году будет холодной. Только начало месяца обещает относительно теплую погоду, а потом температура опустится, ожидаются морозы и снег.

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