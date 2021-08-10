Потушить огонь пытаются с вертолетов, однако мешает сильный ветер.

На юго-востоке Перу масштабный лесной пожар приближается к древней столице инков, городу Куско.

Потушить огонь пытаются с вертолетов, однако мешает сильный ветер, говорится в сюжете ТСН.

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Сейчас историческому городу Мачу-Пикчу, который считают одним из чудес света, пламя не угрожает, говорят пожарные.

Кроме этого, пожар охватил около ста тысяч гектаров лесов и на востоке соседней Боливии. Потушить этот пожар пока не удается.

Тем временем в Канаде пожарные сами подожгли лес в западной провинции Британская Колумбия, чтобы контролируемо его потушить и остановить стихийное распространение огня. Это подействовало, поэтому в нескольких населенных пунктах отменили распоряжение об эвакуации населения.

Что известно о городе Куско

Куско - город на юго-востоке Перу, расположенный на высоте около 3300 м.

Исторически город был столицей Империи Инков, его основали около 1100 года. Впрочем археологи выяснили, что люди селились в этих местах уже более 3 тысяч лет назад.

Название города в переводе с языка кечуа, официального языка Империи Инков, означает Центр Мира.

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Автор: Александр Топчий