Ледяной дождь и мокрый снег: синоптик предупредила об ухудшении погодных условий в Украине

На Украину надвигается очередной циклон, который подкинет ряд погодных "сюрпризов".

От гололеда в Украине пока не удастся избавиться / фото УНИАН, Чузавков Сергей

В понедельник, 14 декабря, в Украину придет циклон, который принесет похолодание и осадки в виде мокрого снега и ледяного дождя.

Об этом сообщила на своей Facebook-странице синоптик Наталья Диденко.

Читайте также Если сегодня пойдет снег, то он будет лежат 110 дней" – народный синоптик"Осадки - морось, дождь, ледяной дождь, мокрый снег, выбирайте! - наиболее вероятные на Севере, в центральных областях, местами на Западе, зацепят Одесчину", - написала синоптик.

Вместе с тем на большей части юга, в восточных областях и в Днепропетровской области, по ее словам, будет сухая погода, но, возможно, с туманами. При этом в южной части Украины и на востоке будет сильный ветер.

"Температура воздуха будет крутиться вблизи нуля - ночью до небольших 'минусов', днем до 'плюсов'. Эти микроколебания - зловредные, так как опять при такой ситуации и дальше подпитывают опасность гололед и гололедица", - отметила Диденко.

В Киеве завтра прогнозируется мокрый снег, дождь, ледяной дождь. Более серьезные осадки будут ночью и утром, а со второй половины дня попустит. Однако, добавила синоптик, гололед и гололедица - остаются.

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