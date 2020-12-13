Ледяной дождь и мокрый снег: синоптик предупредила об ухудшении погодных условий в Украине
На Украину надвигается очередной циклон, который подкинет ряд погодных "сюрпризов".
В понедельник, 14 декабря, в Украину придет циклон, который принесет похолодание и осадки в виде мокрого снега и ледяного дождя.
Об этом сообщила на своей Facebook-странице синоптик Наталья Диденко.
Если сегодня пойдет снег, то он будет лежат 110 дней" – народный синоптик"Осадки - морось, дождь, ледяной дождь, мокрый снег, выбирайте! - наиболее вероятные на Севере, в центральных областях, местами на Западе, зацепят Одесчину", - написала синоптик.
Вместе с тем на большей части юга, в восточных областях и в Днепропетровской области, по ее словам, будет сухая погода, но, возможно, с туманами. При этом в южной части Украины и на востоке будет сильный ветер.
"Температура воздуха будет крутиться вблизи нуля - ночью до небольших 'минусов', днем до 'плюсов'. Эти микроколебания - зловредные, так как опять при такой ситуации и дальше подпитывают опасность гололед и гололедица", - отметила Диденко.
В Киеве завтра прогнозируется мокрый снег, дождь, ледяной дождь. Более серьезные осадки будут ночью и утром, а со второй половины дня попустит. Однако, добавила синоптик, гололед и гололедица - остаются.
Ухудшение погодных условий в Украине: что известно
- Осложнение погодных условий в Киеве и области началось 10 декабря во второй половине дня, когда начался дождь при минусовой температуре (до 2 градусов мороза). Дождь мгновенно замерзал, образуя ледяную корку. В результате обледенели тротуары и дороги. Из-за этого в столице произошли многочисленные ДТП. Люди из офисов едва смогли добраться домой.
- В Киевской области из-за непогоды ограничивали движение грузовиков и автобусов на время обработки дорог солью.
- Также осложнение погодных условий наблюдалось в Ривненской, Тернопольской, Винницкой и Хмельницкой областях.
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