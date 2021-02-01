Снеголавинная опасность: туристов предостерегли от походов на высокогорье Ивано-Франковщины
1 и 2 февраля снеголавинная опасность разного уровня также сохраняется на высокогорье Закарпатской и Львовской областей.
Синоптики советуют туристам воздержаться от походов на высокогорье Ивано-Франковской области из-за снеголавинной опасности.
Об этом сообщает отдел гидрологических прогнозов Укргидрометцентра в Facebook.
"Значительная снеголавинная опасность (3 уровень) сохраняется 1-2 февраля - на высокогорье Ивано-Франковской области. Возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье", - говорится в сообщении.
Кроме того, умеренная снеголавинная опасность (2 уровень) 2 февраля сохранится на высокогорье Закарпатской области, а низкая снеголавинная опасность (1 уровень) ожидается 1 и 2 февраля в горах Львовской области.
Также вас могут заинтересовать новости:
- Погода в Украине будет ухудшаться: февраль принесет снег с дождем, гололед и порывы ветра (видео)
- От +10° до -10°: на этой неделе Украину ожидают резкие скачки температуры, дожди и снег (карта)
- Антициклон приближается: завтра существенные осадки в Украине наконец прекратятся и начнется потепление
- Осадки отступят и выглянет солнце: прогноз погоды в Украине на завтра (карта)
- В Киев возвращается пасмурная погода, температура днем упадет до -4°
- Винница-2°... -6°
- Днепр+8°... +3°
- Донецк+8°... +4°
- Житомир-1°... -9°
- Запорожье+9°... +6°
- Ивано-Франковск0°... -5°
- Киев-2°... -9°
- Кропивницкий+2°... -2°
- Луганск+9°... +6°
- Луцк-2°... -7°
- Львов0°... -3°
- Николаев+8°... 0°
- Одесса+7°... -2°
- Полтава+2°... -2°
- Ровно-4°... -9°
- Симферополь+16°... +8°
- Сумы-2°... -5°
- Тернополь-2°... -6°
- Харьков+3°... 0°
- Херсон+12°... +3°
- Хмельницкий-2°... -5°
- Черкассы0°... -4°
- Чернигов-5°... -13°
- Черновцы-1°... -5°