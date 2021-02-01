Снеголавинная опасность: туристов предостерегли от походов на высокогорье Ивано-Франковщины

1 и 2 февраля снеголавинная опасность разного уровня также сохраняется на высокогорье Закарпатской и Львовской областей.

Туристам советуют воздержаться от походов в Карпаты / фото УНИАН

Синоптики советуют туристам воздержаться от походов на высокогорье Ивано-Франковской области из-за снеголавинной опасности.

Об этом сообщает отдел гидрологических прогнозов Укргидрометцентра в Facebook.

"Значительная снеголавинная опасность (3 уровень) сохраняется 1-2 февраля - на высокогорье Ивано-Франковской области. Возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье", - говорится в сообщении.

Кроме того, умеренная снеголавинная опасность (2 уровень) 2 февраля сохранится на высокогорье Закарпатской области, а низкая снеголавинная опасность (1 уровень) ожидается 1 и 2 февраля в горах Львовской области.

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