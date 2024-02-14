Почти два года в городе не было снега, что усугубило опасения климатологов по поводу глобального потепления.

На северо-восток США обрушился сильный и редкий снегопад. По данным Reuters, мощный и стремительный зимний шторм обрушил более фута снега (более 30 см - УНИАН) на некоторые районы Новой Англии. А в Нью-Йорке случился первый значительный снегопад как минимум за два года.

Синоптики объявили предупреждение о зимнем шторме для 13 миллионов человек. По данным Национальной метеорологической службы США, на северо-восток страны обрушился сильный мокрый снег и ветер со скоростью более 96 км/ч.

Как сообщается, школы в Нью-Йорке закрыли, движение на дорогах затруднено, а в магазинах сразу же закончились сани и лопаты для уборки снега. Местные аэропорты отменили и перенесли более тысячи рейсов. Также 130 000 домов и предприятий остались без электричества в Пенсильвании, Нью-Джерси и Западной Вирджинии.

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По данным агентства, шторм окончательно положил конец "снежной засухе" в Нью-Йорке, которая длилась почти два года. Бесснежный период усугубил опасения по поводу глобального потепления.

Сегодня в Нью-Йорке по-прежнему действуют предупреждение, поскольку снег тает, что может привести к обледенению дорог.

В Украину возвращаются сильные морозы с ветром и метелями - что известно

С середины февраля мощный антициклон принесет в Украину похолодание с метелями и 10-градусными морозами. По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, порывы ветра в Приазовье, на Донбассе и в Крыму будут достигать 15-17 м/с.

По его данным, похолодание начнется с северных и восточных областей, а меньше всего коснется западной части и Одесской области.

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