Из-за проливных дождей и сильного ветра уже погибли три человека.

Самый сильный шторм сезона охватил Калифорнию. Во время стихии прошли проливные дожди, начались наводнения, а улицы превратились в стремительные реки.

Как сообщает Newsweek, это уже второй за неделю циклон в этом штате. Губернатор Калифорнии объявил чрезвычайное положение в нескольких округах.

Уже известно, что по меньшей мере три человека погибли из-за урагана. Воды настолько много, что спасатели достают людей из воды с помощью подъемных кранов.

Также, по данным местных СМИ, в районе Лос-Андежелеса выпало более месячной нормы осадков. В результате стихии в одном из районов города в жилом районе сошел оползень. Пожарным удалось спасти 16 человек. О пострадавших или погибших не сообщается.

Ненастье не обошло стороной и знаменитые районы Санта Барбара и Беверли Хиллз.

Исторический снегопад в Канаде

В Канаде тем временем жители страдают от сильнейших снегопадов. В новой Шотландии снега намело настолько много, что пришлось закрыть школы и отменить множество рейсов.

Во многих районах выпало более 80 см снега. Возможно, в некоторых местных городах этот снегопад станет сильнейшим за все время метеорологических наблюдений. Уже подтверждено, что в Галифаксе выпало рекордное количество снега с 1960 года.

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