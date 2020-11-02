Когда в Украину ворвется настоящее похолодание - прогноз синоптика

На этой неделе дожди вероятны лишь во вторник и четверг.

Когда в Украине ощутимо похолодает / фото ua.depositphotos.com

Эта неделя будет преимущественно сухой в Украине, дожди — только во вторник и в четверг, 5-го ноября.

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Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале.

"Ближайшее ощутимое похолодание — аж на следующей неделе, ближе к 13-14 ноября",- прогнозирует она.

Также синоптик дал прогноз погоды на эту неделю в Украине: будет сухо, во вторник, например, температура воздуха составит от +8 до +15 градусов.

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По прогнозам синоптиков, последний месяц осени будет таким, как и октябрь — температура ожидается теплее климатической нормы на несколько градусов.

Что касается первого снега, то, несмотря на то, что несколько лет подряд он выпадал в первой половине ноября, в этом году его, говорят синоптики, так рано ждать не стоит. Вероятно, что до конца ноября никаких снеговиков налепить не удастся.