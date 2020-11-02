Когда в Украину ворвется настоящее похолодание - прогноз синоптика
На этой неделе дожди вероятны лишь во вторник и четверг.
Эта неделя будет преимущественно сухой в Украине, дожди — только во вторник и в четверг, 5-го ноября.
Стало известно, когда в Украине прекратятся дожди: прогноз погоды на неделю (карта)
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале.
"Ближайшее ощутимое похолодание — аж на следующей неделе, ближе к 13-14 ноября",- прогнозирует она.
Также синоптик дал прогноз погоды на эту неделю в Украине: будет сухо, во вторник, например, температура воздуха составит от +8 до +15 градусов.
Какой будет погода в ноябре 2020
По прогнозам синоптиков, последний месяц осени будет таким, как и октябрь — температура ожидается теплее климатической нормы на несколько градусов.
Что касается первого снега, то, несмотря на то, что несколько лет подряд он выпадал в первой половине ноября, в этом году его, говорят синоптики, так рано ждать не стоит. Вероятно, что до конца ноября никаких снеговиков налепить не удастся.
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- Днепр+15°... +6°
- Донецк+15°... +5°
- Житомир+9°... +4°
- Запорожье+16°... +6°
- Ивано-Франковск+12°... +5°
- Киев+8°... +4°
- Кропивницкий+12°... +5°
- Луганск+14°... +3°
- Луцк+12°... +6°
- Львов+12°... +7°
- Николаев+16°... +7°
- Одесса+15°... +7°
- Полтава+13°... +6°
- Ровно+12°... +7°
- Симферополь+15°... +9°
- Сумы+9°... +6°
- Тернополь+11°... +4°
- Харьков+11°... +7°
- Херсон+16°... +7°
- Хмельницкий+11°... +3°
- Черкассы+10°... +6°
- Чернигов+7°... +5°
- Черновцы+11°... +2°