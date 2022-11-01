В течение дня воздух в столице прогреется до +10°.

В среду, 2 ноября, в Киеве ожидается пасмурная и прохладная погода.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В ночь на среду температура в столице опустится до +3°, а днем столбики термометров максимально поднимутся до +10°. Ожидается пасмурная погода, небо будет затянуто облаками.

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Прохлады добавит ветер, скорость которого ожидается около 2,9 - 3,9 м/с. Атмосферное давление пониженное, 747-748 миллиметров ртутного столба.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +10°, днем +15°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +7°, днем +13°, легкий дождь.

В Ривне в среду ожидается пасмурная погода, ночью +7°, днем +12°, небольшой дождь.

В Тернополе 2 ноября ночью будет +8°, днем +14°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +7°, днем +13°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +15°.

В Ужгороде столбики термометров покажут +9°...+15°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +9°, днем +16°.

В Виннице завтра будет +4°...+13°, пасмурно, сплошная облачность.

В Житомире в среду будет ночью +6°, днем +10°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +12°.

В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +14°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +3°...+9°.

В Одессе 2 ноября - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +17°.

В Херсоне в среду ночью +3°, днем +17°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +17°.

В Запорожье завтра температура ночью +1°, днем +12°, небольшая облачность.

В Сумах температура воздуха составит +2°...+8°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +3°, днем +8°.

В Днепре завтра температура ночью будет +1°, днем +12°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +4°...+14°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +6°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +6°.

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