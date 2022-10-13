В течение дня воздух в столице прогреется всего до +13 градусов.

В пятницу, 14 октября, в Киеве ожидается холодная и пасмурная погода.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В ночь на пятницу температура в столице опустится до +7°, днем повысится лишь до +13°, а вечером похолодает до +11°. Весь день ожидается пасмурная погода, временами - с небольшими прояснениями. Без осадков.

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Ветер будет несильным, юго-восточного направления, 0,3 - 1,2 м/с. Атмосферное давление слегка пониженное, 753-754 миллиметра ртутного столба.

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +4°, днем +16°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +5°, днем +15°.

В Ривне в пятницу ожидается небольшая облачность, ночью +4°, днем +15°.

В Тернополе 14 октября ночью будет +5°, днем +14°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +14°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +16°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +5°...+18°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +8°, днем +14°.

В Виннице завтра будет +2°...+14°, небольшая облачность.

В Житомире в пятницу будет ночью +4°, днем +15°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +11°.

В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +12°, небольшая облачность.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +3°...+11°.

В Одессе 14 октября - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +14°.

В Херсоне в пятницу ночью +4°, днем +15°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +14°.

В Запорожье температура ночью +7°, днем +12°, облачно с прояснениями.

В Сумах температура воздуха составит +2°...+11°, небольшая облачность.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +4, днем +11°.

В Днепре завтра температура ночью будет +5°, днем +12°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +6°...+14°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +3°, днем +12°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +4°, днем +12°.

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