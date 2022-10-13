Осадков 18 октября в Украине не ожидается.

Перед выходными, 14 октября, погода в Украине существенно не изменится. По всей стране ожидается прохладная осенняя погода. Температура в большлинстве областей будет в пределах +11°...+14°, местами на юге и западе водух прогреется до +16°. В Закарпатской области потеплеет до +18°. Без осадков.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +7°, днем +13°.

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +4°, днем +16°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +5°, днем +15°.

В Ривне в пятницу ожидается небольшая облачность, ночью +4°, днем +15°.

В Тернополе 14 октября ночью будет +5°, днем +14°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +14°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +16°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +5°...+18°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +8°, днем +14°.

В Виннице завтра будет +2°...+14°, небольшая облачность.

В Житомире в пятницу будет ночью +4°, днем +15°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +11°.

В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +12°, небольшая облачность.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +3°...+11°.

В Одессе 14 октября - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +14°.

В Херсоне в пятницу ночью +4°, днем +15°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +14°.

В Запорожье температура ночью +7°, днем +12°, облачно с прояснениями.

В Сумах температура воздуха составит +2°...+11°, небольшая облачность.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +4, днем +11°.

В Днепре завтра температура ночью будет +5°, днем +12°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +6°...+14°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +3°, днем +12°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +4°, днем +12°.

Народные приметы 14 октября

14 октября - Покрова. Если у вишни листья опадут до 14 октября - зима будет теплой, если же вишня зеленая - зима будет лютая.

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