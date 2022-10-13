Погода в Украине / фото Pixabay

Перед выходными, 14 октября, погода в Украине существенно не изменится. По всей стране ожидается прохладная осенняя погода. Температура в большлинстве областей будет в пределах +11°...+14°, местами на юге и западе водух прогреется до +16°. В Закарпатской области потеплеет до +18°. Без осадков.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +7°, днем +13°.
  • Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +4°, днем +16°.
  • В Луцке - небольшая облачность, ночью +5°, днем +15°.
  • В Ривне в пятницу ожидается небольшая облачность, ночью +4°, днем +15°.
  • В Тернополе 14 октября ночью будет +5°, днем +14°, небольшая облачность.
  • В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +14°.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +16°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +5°...+18°, облачно с прояснениями.
  • В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +8°, днем +14°.
  • В Виннице завтра будет +2°...+14°, небольшая облачность.
  • В Житомире в пятницу будет ночью +4°, днем +15°, небольшая облачность.
  • В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +11°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +12°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +3°...+11°.
  • В Одессе 14 октября - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +14°.
  • В Херсоне в пятницу ночью +4°, днем +15°, небольшая облачность.
  • В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +14°.
  • В Запорожье температура ночью +7°, днем +12°, облачно с прояснениями.
  • В Сумах температура воздуха составит +2°...+11°, небольшая облачность.
  • В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +4, днем +11°.
  • В Днепре завтра температура ночью будет +5°, днем +12°, небольшая облачность.
  • В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +6°...+14°.
  • В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +3°, днем +12°.
  • В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +4°, днем +12°.
Погода в Украине 14 октября / фото УНИАН

Народные приметы 14 октября

14 октября - Покрова. Если у вишни листья опадут до 14 октября - зима будет теплой, если же вишня зеленая - зима будет лютая.

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