В столице фиксируют повышение концентрации взвешенных веществ.

В Киеве 12 февраля зафиксировали ухудшение качества воздуха. Об этом сообщает Киевская городская госадминистрация (КГГА).

"В столице наблюдается временное ухудшение состояния воздуха: фиксируется повышение концентрации взвешенных веществ", - говорится в сообщении.

Вероятной причиной загрязненности является накопление взвешенных веществ, то есть пыли. По данным КГГА, маловетреная погода и повышенное атмосферное давление не способствуют рассеиванию примесей.

Видео дня

"До улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендуется закрыть окна, ограничить пребывание на улице, пить много воды. Если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум", - посоветовали горожанам.

Загрязнение воздуха в Киеве - что известно

Ранее в Укргидрометцентре сообщили, что слабый ветер или полное его отсутствие способствует накоплению в приземном слое воздуха загрязняющих примесей, которые есть от источников выбросов.

Поэтому из-за антициклона, который сейчас доминирует над Украиной, ситуация будет способствовать накоплению этих примесей в приземном слое воздуха.

Ожидается, что в течение 12 февраля воздушные массы будут перемещаться с востока на запад со скоростью 3-10 м/с, поэтому загрязненный воздух не будет поступать из Европы в нашу страну.

13 февраля ветер еще будет слабый, поэтому возможно накопление местного загрязнения, особенно в крупных городах и в зоне размещения ТЭС.

А уже 14-15 февраля ветер усилится и начнутся осадки, которые очистят воздух.

Вас также могут заинтересовать новости: