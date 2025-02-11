"Минус" в столице будет и ночью, и днем.

В среду, 12 февраля, киевлян ждет морозная погода без осадков. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ноью температура в столице упадет до -8°, а днем максимально повысится до -2°. Ожидается облачная погода с прояснениями.

Осадки будут невозможны благодаря повышенномудавлению. Утром оно будет на уровне 763, но вечером снизится до 759 миллиметров ртутного столба. Ветер останется северо-восточный, 5-8 м/с.

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Погода 12 февраля - прогноз по Украине

Во Львове в среду будет ясно. Ночью -7°, днем +2°.

В Луцке будет ясно, ночью -8°, днем 0°.

В Ривне завтра ожидается ясная погода, ночью -9°, днем -1°.

В Тернополе 12 февраля ночью будет -7°, днем 0°, ясно.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью -8°, днем -2°.

В Ивано-Франковске будет ясно, ночью -7°, днем +1°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -5°, днем +6°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в среду - ясно, ночью -7°, днем -1°.

В Виннице завтра будет -7°...-1°, небольшая облачность.

В Житомире в среду ночью будет -7°, днем -2°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут -8°...-3°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет ночью -9°, днем -4°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет -9°, днем -1°, ясно.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -9°...-3°.

В Одессе 12 февраля - небольшая облачность, температура ночью -6°, днем 0°.

В Херсоне в среду ночью будет -7°, днем +1°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -7°, днем +1°.

В Запорожье температура ночью -8°, днем -1°, практически безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -11°, а днем -4°, небольшая облачность.

В Харькове - пасмурно, температура ночью -10°, днем -3°.

В Днепре температура ночью будет -8°, днем -2°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, -4°...+1°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью -9°, днем -1°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -9°, днем -1°.

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