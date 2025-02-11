В среду, 12 февраля, киевлян ждет морозная погода без осадков. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ноью температура в столице упадет до -8°, а днем максимально повысится до -2°. Ожидается облачная погода с прояснениями.
Осадки будут невозможны благодаря повышенномудавлению. Утром оно будет на уровне 763, но вечером снизится до 759 миллиметров ртутного столба. Ветер останется северо-восточный, 5-8 м/с.
Погода 12 февраля - прогноз по Украине
Во Львове в среду будет ясно. Ночью -7°, днем +2°.
В Луцке будет ясно, ночью -8°, днем 0°.
В Ривне завтра ожидается ясная погода, ночью -9°, днем -1°.
В Тернополе 12 февраля ночью будет -7°, днем 0°, ясно.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью -8°, днем -2°.
В Ивано-Франковске будет ясно, ночью -7°, днем +1°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -5°, днем +6°, ясно и безоблачно.
В Черновцах в среду - ясно, ночью -7°, днем -1°.
В Виннице завтра будет -7°...-1°, небольшая облачность.
В Житомире в среду ночью будет -7°, днем -2°, небольшая облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут -8°...-3°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет ночью -9°, днем -4°, небольшая облачность.
В Кропивницком температура ночью будет -9°, днем -1°, ясно.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -9°...-3°.
В Одессе 12 февраля - небольшая облачность, температура ночью -6°, днем 0°.
В Херсоне в среду ночью будет -7°, днем +1°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -7°, днем +1°.
В Запорожье температура ночью -8°, днем -1°, практически безоблачно.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -11°, а днем -4°, небольшая облачность.
В Харькове - пасмурно, температура ночью -10°, днем -3°.
В Днепре температура ночью будет -8°, днем -2°, небольшая облачность.
В Симферополе в среду будет небольшая облачность, -4°...+1°.
В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью -9°, днем -1°.
В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -9°, днем -1°.