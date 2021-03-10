Настоящая зима: Карпаты заносит снегом, температура в горах упала до -11° (фото)

09:40, 10 марта 2021
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В горах все еще продолжается зима.

Горы засыпало снегом / Фото facebook.com/chornogora.rescue112
Горы засыпало снегом / Фото facebook.com/chornogora.rescue112

Сегодня, 10 марта, в Карпатах продолжается настоящая зима.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.

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"На горе Поп Иван Черногорский температура воздуха -11°, ветер юго-западный 8-9 м/с, облачно", - говорится в сообщении.

Возможное подтопление на Волыни

На реках бассейна Припяти ожидается продолжение подъемов уровней воды на 0,2-0,7 м с последующим затоплением пойменных территорий.

Возможно достижение отметок затопления приусадебных участков (дворов, хозяйственных построек) и сельхозугодий в приречных населенных пунктах Ратновского, Старовыжевского, Любешовского, Маневицкого районов Волынской области. Объявлен желтый уровень опасности.

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Автор: Елена Пилипчак

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