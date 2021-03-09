На Волыни реки могут выйти из берегов: объявлен желтый уровень опасности

Возможно затопление дворов.

Иллюстрация: река весной / Фото: Денис Вишневский

Сегодня, 9 марта, на реках бассейна Припяти ожидается продолжение подъемов уровней воды на 0,2-0,7 м с последующим затоплением пойменных территорий.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

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Возможно достижение отметок затопления приусадебных участков (дворов, хозяйственных построек) и сельхозугодий в приречных населенных пунктах Ратновского, Старовыжевского, Любешовского, Маневицкого районов Волынской области. Объявлен желтый уровень опасности.

Прогноз погоды в Украине на 9 марта: данные погоды УНИАН

Во вторник, 9 марта, практически на всей территории Украины, кроме южных и западных областей, ожидаются отрицательные значения температуры. Снег пройдет только на Тернопольщине, в других областях - без осадков.

В Киеве - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -8°, днем -1°.

Во Львове во вторник ожидается ясная погода, ночью -6°, днем +1°.

В Одессе 9 марта - солнечно, температура ночью -2°, днем +5°.