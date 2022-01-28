Ночью столбики термометров покажут -2°...-7°.

На выходных, 29 и 30 января, в Украине ожидается плюсовая температура. Днем в воскресенье в некоторых областях на западе страны даже потеплеет до +5°. При этом и 29 и 30 января ожидаются осадки в виде мокрого снега или просто снега.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха ночью -3°, днем +1°, снег. В воскресенье ночью ожидается -5°, а днем - до +2°, небольшая облачность, снег с дождем.

Во Львове в субботу ночью -2°, днем -1°, небольшая облачность. В воскресенье ночью 0°, днем +2°, небольшая облачность, мокрый снег.

В Луцке в субботу ночью -2°, днем 0°, небольшая облачность. В воскресенье - небольшая облачность, ночью 0°, днем +3°, снег с дождем.

В Виннице в субботу будет небольшая облачность, снег. Температура воздуха -7°...0°. В воскресенье температура будет -5°...+2°, небольшая облачность, мокрый снег.

В субботу в Одессе будет небольшая облачность, температура ночью -3°, днем +3°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, -4°...+1°, снег.

В Харькове в субботу температура ночью составит 0°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег. В воскресенье столбики термометров покажут -3°...0°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Днепре в субботу - небольшая облачность, температура ночью -2°, днем 0°, мокрый снег. В воскресенье температура составит -5°...-1°, небольшая облачность, снег.

В Симферополе в субботу - небольшая облачность, -2°...0°, мокрый снег. В воскресенье - небольшая облачность, -3°...+2°, снег с дождем.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +1°. В воскресенье ночью ожидается -3°, днем +1°, небольшая облачность.

В Краматорске в субботу будет пасмурно, сплошная облачность. Температура ночью 0°, днем +1°, небольшой снег с дождем. В воскресенье будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +1°.

В Северодонецке завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +1°, небольшой снег с дождем. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура составит -2°, днем +1°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет облачно с прояснениями, небольшой снег, температура ночью -6°, днем до -4°. В воскресенье ночью температура составит -6°, днем столбики термометров покажут -1°, пасмурно, небольшой снег.

В Моршине на Львовщине в субботу будет практически безоблачно, ночью -2°, днем +1°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь. Температура составит -1°...+5°.

В Трускавце в субботу будет практически безоблачно, температура до +1°. В воскресенье - пасмурно, температура +1°...+4°, небольшой сне с дождем.

В Сваляве завтра ожидается облачная погода с прояснениями, до -2°. В воскресенье - небольшая облачность, снег, -5°...+2°, сильный снег с дождем.

В Затоке в субботу - облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +3°. В воскресенье - пасмурно, температура -4°...0°, сильный снегопад.

В Бердянске в субботу будет небольшая облачность, температура до +1°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура -3°...+2°.

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