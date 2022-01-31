Февраль 2022 года в Украине будет холодным, но с недостатком осадков.

В этом году температура в феврале будет в пределах нормы, а вот осадков в некоторых регионах Украины будет меньше обычного.

Об этом "Сегодня" рассказал заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко.

По его словам, в феврале-2022 выпадет на треть меньше осадков, чем в январе: в среднем 22-40 мм в Карпатах, в Закарпатье и в горах Крыма местами до 75 мм.

"В пересчете на "чистый" снег - приблизительно 22-40 сантиметров в среднем по стране, до 75 сантиметров в горах. Для равнинной местности это в пределах нормы, для гористой - меньше нормы, в прежние годы снега там насыпало в феврале более 100 миллиметров", - рассказал специалист.

По его данным, в феврале среднемесячная температура воздуха будет от 0 до -4°, на высокогорьях Карпат - до -6°, что близко к норме. На юге Одесской области, а также в Крыму и Закарпатье ожидается до +4°.

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В то же время синоптик говорит, что февраль в этом году будет зимним месяцем, преждевременного наступления весны ждать не стоит.

"Если температура в феврале прогнозируется в пределах нормы, то и зима в этом месяце не закончится. Расчеты показывают: февраль будет зимним месяцем. Пока мы не видим, что среднесуточная температура в феврале устойчиво перейдет через ноль градусов в сторону повышения", - рассказал синоптик.

Напомним, про данным портала Wisemeteo, в этом году февраль в Киеве обещает быть очень холодным и сухим. Согласно прогнозу, средняя температура месяца будет около -5°C, как и в феврале прошлого года. "Мокрых" дней в феврале 2022 года в Киеве не ожидается. Осадки в этом месяце будут практически отсутствовать.

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