Жарко и почти без осадков: появился прогноз погоды в Украине на Троицу

15:01, 5 июня 2020
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На юге температура поднимется до +31°.

На Троицу в Украине будет жарко / фото УНИАН
На Троицу в Украине будет жарко / фото УНИАН

На Троицу, 7 июня, в Украине будет тепло, на западе местами пройдут дожди. 

Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине до конца недели

Согласно прогнозу Погода УНИАН, на востоке будет без осадков, температура до +28°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +31°.

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +28°.

В северных областях без осадков. Температура до +28°. В центре переменная облачность, температура до +29°.

Напомним, в пятницу, 5 июня, в Украине местами пройдут дожди, температура до +27°.

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Теги: #погода
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