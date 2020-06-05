Жарко и почти без осадков: появился прогноз погоды в Украине на Троицу
На юге температура поднимется до +31°.
На Троицу, 7 июня, в Украине будет тепло, на западе местами пройдут дожди.
Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине до конца недели
Согласно прогнозу Погода УНИАН, на востоке будет без осадков, температура до +28°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +31°.
На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +28°.
В северных областях без осадков. Температура до +28°. В центре переменная облачность, температура до +29°.
Напомним, в пятницу, 5 июня, в Украине местами пройдут дожди, температура до +27°.
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Погода в Украине
- Винница+25°... +14°
- Днепр+24°... +14°
- Донецк+23°... +12°
- Житомир+22°... +15°
- Запорожье+25°... +14°
- Ивано-Франковск+24°... +16°
- Киев+23°... +14°
- Кропивницкий+26°... +15°
- Луганск+24°... +14°
- Луцк+23°... +16°
- Львов+24°... +15°
- Николаев+23°... +16°
- Одесса+22°... +15°
- Полтава+21°... +14°
- Ровно+23°... +16°
- Симферополь+25°... +15°
- Сумы+20°... +14°
- Тернополь+24°... +15°
- Харьков+20°... +14°
- Херсон+26°... +15°
- Хмельницкий+24°... +15°
- Черкассы+24°... +13°
- Чернигов+21°... +15°
- Черновцы+26°... +16°
Виргиния, США
+21°
Погода Стерлинг - пасмурно, дожди с грозами
Ощущается как:+21 °
Влажность:87 %
Давление:752 мм
Ветер: 3.1 м/с
Вероятность осадков:56 %
Восход:05:44
Закат20:32
Видимость:8 км
Фаза луны:
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