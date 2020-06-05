Сегодня в Украине потеплеет, местами пройдут дожди (карта)
На западе температура до +27°.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 5 июня, в Украине местами пройдут дожди, температура до +27°.
Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине до конца недели
Погода в Украине. На востоке практически без осадков. температура ночью до +12°, днем до +24°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +14°, днем до +25°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +14°, днем до +27°.
В северных областях также ожидаются осадки. Температура ночью до +14°, днем до +22°. В центре местами пройдут дожди, температура ночью до +13°, днем до +26°.
Согласно народному прогнозу, 5 июня - Леонтия-огуречника. В этот день заканчивают посадку огурцов.
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Погода в Украине
- Винница+25°... +14°
- Днепр+24°... +13°
- Донецк+23°... +12°
- Житомир+22°... +15°
- Запорожье+25°... +13°
- Ивано-Франковск+25°... +15°
- Киев+22°... +15°
- Кропивницкий+26°... +14°
- Луганск+23°... +13°
- Луцк+23°... +16°
- Львов+23°... +14°
- Николаев+23°... +16°
- Одесса+21°... +15°
- Полтава+22°... +14°
- Ровно+23°... +16°
- Симферополь+25°... +15°
- Сумы+20°... +14°
- Тернополь+24°... +15°
- Харьков+20°... +13°
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