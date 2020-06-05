Сегодня в Украине потеплеет, местами пройдут дожди (карта)

На западе температура до +27°.

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Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 5 июня, в Украине местами пройдут дожди, температура до +27°.

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Погода в Украине. На востоке практически без осадков. температура ночью до +12°, днем до +24°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +14°, днем до +25°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +14°, днем до +27°.

В северных областях также ожидаются осадки. Температура ночью до +14°, днем до +22°. В центре местами пройдут дожди, температура ночью до +13°, днем до +26°.

Согласно народному прогнозу, 5 июня - Леонтия-огуречника. В этот день заканчивают посадку огурцов.

УНИАН

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