1 февраля в Киеве будет без осадков.

Во вторник, 1 февраля, в Киеве ожидается небольшая облачность. В течение дня на небе будет показываться солнце, однако морозы чуть усилятся.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ближайшей ночью в столице похолодает до -5°, а днем столбики термометров максимально поднимутся до -2°. К ночи на 2 февраля вновь похолодает до -6°.

В течение дня ожидается небольшая облачность, без осадков.

Ветер западного направления будет дуть со скоростью до 3,6 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 739-741 миллиметр ртутного столба.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью -4°, днем -1°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью -4°, днем -1°.

В Ривне во вторник ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью -6°, днем -3°.

В Тернополе 1 февраля ночью будет -5°, днем -1°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью -7°, днем -2°.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью -5°, днем +1°.

В Ужгороде столбики термометров покажут -3°...+2°, практически безоблачно.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью -4°, днем +2°.

В Виннице завтра будет -9°...-1°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник будет ночью -6°, днем -2°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью -4°, днем +1°.

В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем +2°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -3°...0°.

В Одессе 1 февраля - облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +5°.

В Херсоне во вторник ночью -1°, днем +5°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +5°.

В Запорожье температура ночью -2°, днем +2°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит -8°...-1°, облачно с прояснениями.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -4°, днем -1°.

В Днепре температура ночью будет -4°, днем +1°, небольшая облачность.

В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, -1°...+4°.

В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью -2°, днем +2°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -2°, днем +2°.

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