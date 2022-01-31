Во вторник, 1 февраля, в Киеве ожидается небольшая облачность. В течение дня на небе будет показываться солнце, однако морозы чуть усилятся.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ближайшей ночью в столице похолодает до -5°, а днем столбики термометров максимально поднимутся до -2°. К ночи на 2 февраля вновь похолодает до -6°.
В течение дня ожидается небольшая облачность, без осадков.
Ветер западного направления будет дуть со скоростью до 3,6 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 739-741 миллиметр ртутного столба.
Погода в Украине 1 февраля
Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью -4°, днем -1°.
В Луцке - небольшая облачность, ночью -4°, днем -1°.
В Ривне во вторник ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью -6°, днем -3°.
В Тернополе 1 февраля ночью будет -5°, днем -1°, небольшая облачность.
В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью -7°, днем -2°.
В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью -5°, днем +1°.
В Ужгороде столбики термометров покажут -3°...+2°, практически безоблачно.
В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью -4°, днем +2°.
В Виннице завтра будет -9°...-1°, небольшая облачность.
В Житомире во вторник будет ночью -6°, днем -2°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью -4°, днем +1°.
В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем +2°, облачно с прояснениями.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -3°...0°.
В Одессе 1 февраля - облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +5°.
В Херсоне во вторник ночью -1°, днем +5°, облачно с прояснениями.
В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +5°.
В Запорожье температура ночью -2°, днем +2°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха составит -8°...-1°, облачно с прояснениями.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -4°, днем -1°.
В Днепре температура ночью будет -4°, днем +1°, небольшая облачность.
В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, -1°...+4°.
В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью -2°, днем +2°.
В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -2°, днем +2°.
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