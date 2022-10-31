Погода в Украине / фото pixabay.com

1 ноября в Украине будут наблюдаться температурные контрасты. В некоторых областях на западе страны все еще будет тепло до +15°...+18°, а на востоке и в Сумской области температура не поднимется выше +6°...+7°. В ночь на 1 ноября также в большинстве областей температура опустится до -1°...+2°, лишь на западе и в Одесской области будет теплее. По всей стране во вторник ожидается небольшая облачность.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +2°, днем +10°.
  • Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +9°, днем +17°.
  • В Луцке - небольшая облачность, ночью +5°, днем +14°.
  • В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью +4°, днем +14°.
  • В Тернополе 1 ноября ночью будет +5°, днем +15°, небольшая облачность.
  • В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +14°.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +18°.
  • В Ужгороде столбики термометров покажут +10°...+15°, облачно с прояснениями.
  • В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +7°, днем +18°.
  • В Виннице завтра будет +1°...+13°, небольшая облачность.
  • В Житомире во вторник будет ночью +2°, днем +12°, небольшая облачность.
  • В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +9°.
  • В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +10°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха 0°...+8°.
  • В Одессе 1 ноября - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +14°.
  • В Херсоне во вторник ночью +1°, днем +12°, небольшая облачность.
  • В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +12°.
  • В Запорожье завтра температура ночью +1°, днем +10°, небольшая облачность.
  • В Сумах температура воздуха составит 0°...+6°, небольшая облачность.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +6°.
  • В Днепре завтра температура ночью будет +1°, днем +8°, небольшая облачность.
  • В Симферополе во вторник будет ясно и безоблачно, +2°...+10°.
  • В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью -1°, днем +7°.
  • В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью -1°, днем +7°.
Погода в Украине 1 ноября / фото УНИАН

Народные приметы на 1 ноября

Видео дня

1 ноября - если в этот день будет полная осенняя грязь - до настоящей зимы осталось 28 дней. 

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