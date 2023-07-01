Землетрясение ощущалось в нескольких городах.

В Индонезии произошло сильное землетрясение, в результате которого погиб человек. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, землетрясение магнитудой 6,4 произошло у индонезийского острова Ява. В результате него по меньшей мере 10 человек получили ранения, а один человек умер от предполагаемого сердечного приступа во время землетрясения. В то же время в Национальном агентстве по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии сообщили, что 67-летняя женщина погибла, упав во время бегства в панике.

Землетрясение, которое произошло на глубине 25 километров, ощущалось в нескольких городах.

По данным агентства, повреждения получили сотни домов, офисов, больниц и школ.

Как сообщает The Watchers, агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявило, что опасности цунами нет, однако существует вероятность повторных подземных толчков.

Землетрясение в Крыму - что известно

Рано утром 22 июня недалеко от Крыма произошло землетрясение. Его магнитуда составила 4,8 по шкале Рихтера.

Источник землетрясения находился в северной части Черного моря, 50 километров к югу от побережья полуострова Крым, на глубине 10 километров.

Специалисты говорят, что колебания были аналогичны сотрясениям, которые издает легкий грузовик.

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