В Индонезии произошло сильное землетрясение, в результате которого погиб человек. Об этом сообщает Reuters.
Как сообщается, землетрясение магнитудой 6,4 произошло у индонезийского острова Ява. В результате него по меньшей мере 10 человек получили ранения, а один человек умер от предполагаемого сердечного приступа во время землетрясения. В то же время в Национальном агентстве по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии сообщили, что 67-летняя женщина погибла, упав во время бегства в панике.
Землетрясение, которое произошло на глубине 25 километров, ощущалось в нескольких городах.
По данным агентства, повреждения получили сотни домов, офисов, больниц и школ.
Как сообщает The Watchers, агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявило, что опасности цунами нет, однако существует вероятность повторных подземных толчков.
Землетрясение в Крыму - что известно
Рано утром 22 июня недалеко от Крыма произошло землетрясение. Его магнитуда составила 4,8 по шкале Рихтера.
Источник землетрясения находился в северной части Черного моря, 50 километров к югу от побережья полуострова Крым, на глубине 10 километров.
Специалисты говорят, что колебания были аналогичны сотрясениям, которые издает легкий грузовик.