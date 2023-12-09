В Киеве в воскресенье днем спрогнозировано около 0 градусов.

Появился прогноз погоды для Украины на воскресенье, 10 декабря. Синоптики сообщили, что ожидается облачная погода.

Ночью холоднее всего будет в западных регионах - до -8 градусов, говорится на странице Гидрометцентра в Facebook. Самая теплая погода прогнозируется в южной части нашего государства - в ночные часы +3...-2, а днем от 0 до +5.

"В восточных, северо-восточных и Днепропетровской областях небольшой снег, мокрый снег и дождь, местами гололед; в Запорожской, Херсонской области и в Крыму небольшой, ночью умеренный дождь, днем на крайнем западе страны небольшой снег; на остальной территории без существенных осадков", - отметили в Гидрометцентре.

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На правобережной части нашего государства ночью и утром возможен туман. Кое-где на дорогах прогнозируется гололедица - это опасное метеорологическое явление не угрожает только крайнему югу.

Погода 10 декабря в Киевской области также ожидается облачная, существенные осадки не прогнозируются, местами возможны туман и гололедица. "...Температура по области ночью 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве ночью 2-4° мороза, днем около 0°", - добавили синоптики.

В центре внимания погода - синоптик поделилась интересной информацией

Известный украинский синоптик Наталка Диденко предупреждала, что 10 декабря в Украине из-за тумана видимость ухудшится и может составлять от 200 до 500 метров.

8 декабря в Укргидрометцентре сообщили, в Киеве в ближайшие дни ожидается облачная погода, существенные осадки не прогнозируются, а уже в течение 11-13 числа будет небольшой мокрый снег.

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