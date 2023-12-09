Синоптик напомнила, что скоро в Украине потеплеет.

В воскресенье, 10 декабря, в Украине будет облачная погода с периодическими осадками. Во время осадков возможно налипание мокрого снега и гололедица, прогнозирует известная украинская синоптик Наталка Диденко.

"Туманы будут бродить. Видимость ухудшится до 200-500 метров! - предупредила она. - В дальнейшем в Украине будет преобладать облачная, но преимущественно плюсовая погода".

Погода 10 декабря - температура воздуха

По прогнозу Диденко, температура воздуха 10 декабря днем будет колебаться от 3 мороза до 2 тепла. На юге +2…+5 градусов, в Крыму и на юге Одесской области до +8 градусов.

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Погода 10 декабря в Киеве

Как добавила синоптик, в Киеве 10 декабря ожидается облачная влажная погода:

"Очень скользко! Так как ночью еще до 2… -4 мороза, днем предполагается около нуля".

Потепление в Украине - прогноз

Ранее УНИАН писал, что, по прогнозу Диденко, с 11 декабря в Украине ожидается потепление, оттепель. А в субботу-воскресенье осадки вероятны только на востоке Украины.

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