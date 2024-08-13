Только послезавтра ситуация с магнитным полем Земле стабилизируется.

На Земле началась сильная магнитная буря, которая может повлиять на состояние здоровья некоторых людей.

"Внимательно. Сегодня - магнитные бури, вероятны головные боли, мигрени, обострение сосудистых недугов", - об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

Завтра, по ее данным, еще будет активно, а уже 15 августа магнитное поле уравновесится.

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Магнитная буря 13 августа - что известно

Магнитная буря на Земле началась 12 августа, когда сразу несколько солнечных вспышек достигли нашей планеты.

Как сообщает The Watchers, мощность магнитной бури достигла класса G3, что означает сильная геомагнитная буря. Магнитные бури подобной силы могут вызывать сбои напряжения и ложные срабатывания в защитных устройствах. Космические аппараты могут испытывать проблемы с ориентацией, а GPS-навигация может периодически нарушаться.

Минувшей ночью из-за магнитной бури красное полярное сияние наблюдалось далеко на юге, вплоть до Невады в США.

Ожидается, что солнечная активность до 14 августа будет на умеренном уровне.

Как магнитные бури влияют не человека?

Во время геомагнитных возмущений многие люди могут испытывать головные боли, утомляемость, снижение работоспособности и даже обострение хронических заболеваний. Считается, что изменения в магнитном поле Земли могут нарушать биоритмы и оказывать влияние на нервную систему.

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