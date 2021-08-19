Осадки 24 августа в столице ожидаются днем и во второй половине дня.

В праздничный вторник, 24 августа, в Киеве ожидаются дождь и гроза.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Уточненные прогностические модели говорят нам о том, что 24-го августа в Киеве ожидается дождь и гроза", - сказала она.

Синоптик пояснила, что ночью и утром - осадки маловероятны, а вот днем во вторник, а особенно, во второй половине дня и вечером к столице приблизится атмосферный фронт, который и обусловит периодические грозовые дожди.

Читайте такжеПо Украине пронеслись смерчи: досталось кладбищу и магазину (фото, видео)

По ее данным, дождь 24 августа также ожидается на западе и севере Украины.

"В центральных, восточных, южных областях и в Крыму на День Независимости ожидается сухая солнечная погода", - порадовала прогнозом синоптик.

Также, по ее словам, 21, 22 и 23 августа в Киеве будет преобладать сухая, солнечная, теплая погода.

Как сообщал Погода УНИАН, на завтра в Украине из-за неблагоприятных погодных условий объявили штормовое предупреждение. В частности, ожидаются грозы, местами шквалы и град.

"20 августа в юго-восточной части, Харьковской и Полтавской областях грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с", - сообщили в Укргидрометцентре.

Из-за непогоды объявлен первый уровень опасности.

Автор: Екатерина Лиманская