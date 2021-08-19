В Украине из-за неблагоприятных погодных условий объявили штормовое предупреждение. В частности, ожидаются грозы, местами шквалы и град.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
"20 августа в юго-восточной части, Харьковской и Полтавской областях грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
В связи с этим объявлен I уровень опасности.
Погода в Украине 20 августа
Завтра, 20 августа, днем температура воздуха составит 23-28°.
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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.
"Завтра атмосферный фронт циклона Luciano завершит свое путешествие по территории Украины, именно в юго-восточной части еще сохранится неустойчивый характер погоды с активной грозовой деятельностью. Однако антициклон Fridoline будет занимать уверенную позицию на территории страны с комфортной погодой", - говорится в сообщении.
В юго-восточной части, Харьковской и Полтавской областях грозовые дожди, днем местами град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории без осадков.
Ветер преимущественно северный, 7-12 м / с.
Температура ночью 12-17°, днем 23-28°, в восточных областях до 31°.
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