20 августа в некоторых областях Украины ожидаются неблагоприятные погодные условия.

В Украине из-за неблагоприятных погодных условий объявили штормовое предупреждение. В частности, ожидаются грозы, местами шквалы и град.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"20 августа в юго-восточной части, Харьковской и Полтавской областях грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

В связи с этим объявлен I уровень опасности.

Погода в Украине 20 августа

Завтра, 20 августа, днем температура воздуха составит 23-28°.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.

"Завтра атмосферный фронт циклона Luciano завершит свое путешествие по территории Украины, именно в юго-восточной части еще сохранится неустойчивый характер погоды с активной грозовой деятельностью. Однако антициклон Fridoline будет занимать уверенную позицию на территории страны с комфортной погодой", - говорится в сообщении.

В юго-восточной части, Харьковской и Полтавской областях грозовые дожди, днем местами град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северный, 7-12 м / с.

Температура ночью 12-17°, днем 23-28°, в восточных областях до 31°.

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Авторы: Екатерина Лиманская, Виталий Саенко