Жертвами наводнения на юге Индии стали уже 22 человека.

По меньшей мере 22 человека погибли в результате проливных дождей в южно-индийском штате Керала в минувшие выходные.

Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, дожди по всему штату привели к внезапным наводнениям и оползням в нескольких районах.

По словам официальных лиц и очевидцев, около 13 человек погибли в результате оползня в селе Куттиккал. Почти половина жертв была из одной семьи.

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Ожидается, что небольшие дожди по всему штату продолжатся.

Напомним, в 2018 году штат Керала пострадал от сильнейшего наводнения за столетие. Тогда погибло не менее 400 человек и около 200000 были эвакуированы.

Напомним, ранее в Китае рекордные дожди затопили провинцию Шаньси, начались наводнения.

По меньшей мере 1,75 миллиона жителей провинции пострадали от наводнения.120000 человек были благополучно эвакуированы. В результате стихии погибли 15 человек, еще трое пропали без вести.

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Автор: Екатерина Лиманская