В одной из китайских провинций буквально за неделю выпала трехмесячная норма осадков.

В Китае рекордные дожди затопили провинцию Шаньси, начались наводнения.

Об этом сообщает South China Morning Post.

Как сообщается, по меньшей мере 1,75 миллиона жителей провинции пострадали от наводнения.120000 человек были благополучно эвакуированы.

В результате стихии погибли 15 человек, еще трое пропали без вести.

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Власти сообщают, что около 19000 зданий были разрушены экстремальной погодой, а еще 18000 сооружений серьезно повреждены.

По данным издания, в обычно засушливом регионе за одну неделю выпала трехмесячная норма осадков. Количество осадков побило рекорды во многих населенных пунктах.

Эксперты говорят, что странные погодные явления, такие как сильные наводнения и суровые засухи, становятся все более распространенными из-за изменения климата.

Напомним, несколько дней назад в Италии был установлен новый европейский рекорд количества осадков за 12 часов. Там всего за 12 часов в Лигурии выпало 740,6 мм дождя, что является новым европейским рекордом по количеству осадков за это время. Это больше половины среднего количества осадков, которое выпадает в регионе за год - 1270 миллиметров.

Также в течение 48 часов ураган произвел более полумиллиона ударов молний.

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Автор: Екатерина Лиманская