"Весна уже наступает": на Харьковщине "расшифровали" прогноз погоды от сурка
Сурок Тимка спрогнозировал приход весны в Украине.
В селе Гайдары на Харьковщине "расшифровали" прогноз сурка Тимки III.
Об этом сообщает Суспільне.Харьків.
От +10° до -10°: на этой неделе Украину ожидают резкие скачки температуры, дожди и снег (карта)
"Весна уже наступает... Весна будет ранней, но надо подождать, через шесть недель будет тепло", - сказала Надежда Токарская, которая достала из домика Тимку.
Каждый год 2 февраля на биостанции в Гайдарах отмечают День сурка. Кроме прорицания погоды, инициаторы мероприятия предлагают сурку сделать прогнозы на различные другие актуальные темы.
Справка УНИАН. День сурка (Groundhog Day) - традиционный народный праздник в США и Канаде, который отмечается ежегодно 2 февраля. По-другому этот веселый и любимый среди американцев и канадцев праздник еще можно назвать днем четвероногих и пушистых метеорологов. Так, основываясь на поведении сурка, в этот день составляют прогноз относительно наступления весны.
Свои сурки-синоптики есть также и в Украине. Их здесь двое - в Харькове и Львове.
Так, на Слобожанщине популярным является четвероногий синоптик - сурок Тимка. Он живет в Харькове. Свой прогноз на весну Тимка III сделал накануне, 1 февраля. Четвероногий синоптик, в частности, спрогнозировал, что весна придет через 6 недель.
Второй пушистый синоптик - галицкая бабачиха Маруся - живет во Львовском детском эколого-натуралистическом центре. Свои обязанности Маруся исполняет с 2016 года после того, как заменила на этой "должности" предшественников. Однако, в отличие от Тимки, Марусю будят 15 февраля - на Сретение Господне.
- Винница0°... -5°
- Днепр+5°... -1°
- Донецк+9°... +4°
- Житомир-1°... -4°
- Запорожье+8°... 0°
- Ивано-Франковск+4°... -1°
- Киев-3°... -5°
- Кропивницкий+1°... -4°
- Луганск+8°... +3°
- Луцк+1°... -1°
- Львов+3°... +1°
- Николаев+6°... 0°
- Одесса+3°... -1°
- Полтава+1°... -2°
- Ровно-1°... -3°
- Симферополь+11°... +7°
- Сумы-2°... -3°
- Тернополь0°... -3°
- Харьков+2°... -1°
- Херсон+8°... +1°
- Хмельницкий0°... -3°
- Черкассы0°... -4°
- Чернигов-5°... -7°
- Черновцы+1°... -6°