"Весна уже наступает": на Харьковщине "расшифровали" прогноз погоды от сурка

Сурок Тимка спрогнозировал приход весны в Украине.

Сурок Тимка спрогнозировал раннее наступление весны / Фото Суспільне.Харків

В селе Гайдары на Харьковщине "расшифровали" прогноз сурка Тимки III.

Об этом сообщает Суспільне.Харьків.

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"Весна уже наступает... Весна будет ранней, но надо подождать, через шесть недель будет тепло", - сказала Надежда Токарская, которая достала из домика Тимку.

Каждый год 2 февраля на биостанции в Гайдарах отмечают День сурка. Кроме прорицания погоды, инициаторы мероприятия предлагают сурку сделать прогнозы на различные другие актуальные темы.

Справка УНИАН. День сурка (Groundhog Day) - традиционный народный праздник в США и Канаде, который отмечается ежегодно 2 февраля. По-другому этот веселый и любимый среди американцев и канадцев праздник еще можно назвать днем четвероногих и пушистых метеорологов. Так, основываясь на поведении сурка, в этот день составляют прогноз относительно наступления весны.

Свои сурки-синоптики есть также и в Украине. Их здесь двое - в Харькове и Львове.

Так, на Слобожанщине популярным является четвероногий синоптик - сурок Тимка. Он живет в Харькове. Свой прогноз на весну Тимка III сделал накануне, 1 февраля. Четвероногий синоптик, в частности, спрогнозировал, что весна придет через 6 недель.

Второй пушистый синоптик - галицкая бабачиха Маруся - живет во Львовском детском эколого-натуралистическом центре. Свои обязанности Маруся исполняет с 2016 года после того, как заменила на этой "должности" предшественников. Однако, в отличие от Тимки, Марусю будят 15 февраля - на Сретение Господне.