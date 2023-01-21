22 января в Украине отмечают День Соборности.

22 января, на День Соборности, в Украине ожидается прохладная погода с небольшим количеством осадков. Такой прогноз обнародовала синоптик Наталья Диденко.

"Осадки в Украине предусматриваются северо-западным веночком небольшого мокрого снега и дождя - какую уже температура воздуха позволит", - рассказала синоптик.

По ее данным, температура воздуха составит в большинстве областей умеренные 0...+4 градуса, на крайнем западе - до +6, в Черновицкой области - до +9 градусов, а в южной части Украины воздух прогреется до +7...+12 градусов.

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В Киеве, по прогнозу Натальи Диденко, на День Соборности осадки маловероятны. Ночью подморозит до 0...-2, а днем потеплеет до +2...+4.

"В дальнейшем на неделе погода обещает быть свежей, серьезных осадков не предвидится", - резюмировала синоптик.

22 января в Украине отмечают День Соборности. В этот день 104 года назад символический акт воссоединения подписали Украинская и Западноукраинская Народные Республики.

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