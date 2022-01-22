22 января - 22-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 343 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 9 января Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются День рождения воздушной кукурузы (День попкорна), День танца семи вуалей.

В Украине - День Соборности (День единства Украины, "День Злуки"), в Польше - День дедушки, в США - Праздник жизни, День ответов на вопросы вашей кошки, День нудистского пляжа, День узора в горошек, День светлого пирожного, День острого соуса, День пришедшего с холода, День местного магазина для шитья, в Великобритании - День птиц, в Таджикистане - День работников таможни, в Германии - Франко-германский день, в Боливии - День основания многонационального государства.

Памятные даты 22 января, годовщины и события

22 января 1506 года Папа Юлий II, самый воинственный глава католической церкви, пригласил на службу в Ватикан швейцарских гвардейцев, которые с тех пор охраняют папскую резиденцию. Швейцарская гвардия - одна из старейших армий мира, сохранившихся до наших дней, и самая маленькая армия на планете. В военных действиях гвардия участвовала лишь однажды, спасая Папу Климента VII 6 мая 1527 года во время нападения на Рим войск императора Священной Римской империи Карла V. Сегодня гвардейцы - визитная карточка Ватикана. Ни одна торжественная и дипломатическая церемония не обходится без них.

Но основное предназначение гвардии - охрана понтифика. При этом гвардия является абсолютно современным воинским формированием с соответствующей подготовкой и оснащением. В разные исторические периоды гвардия насчитывала до 500 человек, в настоящее время она состоит из 110 военных. Требования к кандидату довольно жесткие: швейцарское гражданство, возраст от 19 до 30 лет, рост не ниже 174 сантиметров, отсутствие семьи. Он должен быть католиком, иметь среднее образование и пройти обязательную службу в армии.

Читайте такжеС Днем Соборности Украины - открытки, стихи и поздравления с днем единстваМинимальный срок службы в гвардии - 2 года, максимальный - 20 лет. Им запрещено носить усы, бороду и длинные волосы. Жениться они могут только по специальному разрешению, да и то только после трех лет службы и на католичках. Призыв на службу осуществляется в Швейцарии, где находится призывной пункт. Окончательный же отбор будущих гвардейцев осуществляет комендант гвардии в Риме. Красочная форма гвардейцев Ватикана, по легенде, сшита по рисункам Микеланджело.

22 января 1630 года - День рождения воздушной кукурузы (попкорна). При благоприятных условиях зерна кукурузы могут сохраняться очень долго. Свидетельством этому являются зерна, найденные археологами в захоронениях в Перу. Их возраст превышает тысячу лет, тем не менее, многие из них хоть сейчас можно использовать для приготовления "воздушной кукурузы". А кроме зерен кукурузы, в раскопках находили и сосуды для приготовления попкорна. Европейцы узнали попкорн лишь в 1630 году.

В 1970 году состоялся первый регулярный полет "Боинга 747" с пассажирами на борту - самолет вылетел из Нью-Йорка и через шесть с половиной часов приземлился в Лондоне.

22 января 1990 года закончилось слушание по делу Роберта Таппана Морриса. Это также первая судимость в США за "хакерство". Моррис создал программу "Червь", способную воспроизводиться самостоятельно по серверам электронной почты. "Червь" заблокировал более чем на сутки тысячи компьютеров в Америке и "прошелся" по всей планете. Военные компьютерные центры, а также научные, учебные и коммерческие структуры оказались выведенными из строя, что повергло в шок программистов.

Читайте такжеПоздравления с выходом на работу: лучшие стихи и картинки для родныхЭто случилось в "черный четверг" 3 ноября 1988 года. Спасение пришло из университета Беркли, специалисты которого нашли "противоядие", и код программы был декомпилирован. Моррис был приговорен к 400 часам общественных работ, 10000 долларам штрафа, испытательному сроку на три года и оплате расходов, связанных с наблюдением за осужденным. А финансовый урон в сетях на один пораженный компьютер составил от 200 до 53 000 долларов. Эта история послужила уроком для создателей компьютерных сетей. Она заставила задуматься о сетевой безопасности, профессионализме и аккуратности системных администраторов.

В 2005 году министр иностранных дел Северной Кореи Ким Ке Гван объявил, что КНДР является ядерной державой.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 22 января чтит память святых Филиппа и Евстратия. В народе день назвали Филипповым или Днем Филиппа.

Что сегодня нельзя делать

В этот день нельзя пришивать пуговицы - иначе не скоро избавитесь от старых проблем. Нельзя ругаться, ссориться. Если ходите в баню, то банщика нужно в этот день "задобрить".

Приметы на 22 января

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

собака спит, свернувшись в клубок, - к похолоданию;

день ясный - год будет урожайным и благополучным;

вороны сидят на верхушках деревьев - морозы усилятся.

Именины 22 января

Именины у Петра, Филиппа, Антонины и Павла.

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