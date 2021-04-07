Поля рядом с Карлсбадом цветут ежегодно.

Рядом с городом Карлсбад, Калифорния, расцвели лютики. Знаменитые цветочные поля ежегодно привлекают любителей природы.

Об этом сообщает The Epoch Times.

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Жители Калифорнии рады ослаблению карантинных ограничений и тому, что в жизнь возвращаются развлечения.

Цветочные поля будут открыты для гостей до 9 мая. Здесь растут 70000000 лютиков. Владельцы фермы разводят собственные сорта, добиваясь, чтобы цветы стали ярче и крупнее.

Сакура под снегом

6 апреля с самого утра Ужгород засыпало мокрым снегом.

Также в центре города заметили сакуру, которая начинает цвести. По прогнозам местных гидов, пик цветения ожидается в 20-х числа апреля.

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Автор: Елена Пилипчак