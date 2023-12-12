В ближайшие дни в Украине температура будет немного колебаться.

В середине текущей недели ожидается поступление нового циклона в Украину. В течение недели также будет преобладать погода с осадками разной фазы, а температура будет колебаться. После четверга погода в Украине изменится. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Сейчас, по данным синоптиков, территория Украины находится под влиянием двух барических образований. С востока на нашу страну влияет антициклон, а с запада - поле пониженного давления, которое посылает к нам больше облачности и порой осадки.

"Поэтому в ближайшие трое суток ожидаем практически по всей территории Украины осадки в виде небольшого и умеренного мокрого снега и дождя", - говорят синоптики.

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14 декабря через территорию Украины будет проходить циклон. Это вызовет больше осадков, но они будут в основном в виде дождей.

Сегодня, по прогнозам, в северных, центральных и восточных областях гололед, на дорогах гололедица. На востоке страны местами налипание мокрого снега, в южной части ночью и утром местами туман.

Ветер будет южных направлений, 5-10 м/с.

В ближайшие трое суток температура ночью и днем будет держаться от 3° мороза до 4° тепла, днем в южной части 3-9° тепла. Но уже после прохождения циклона температура начнет снижаться, поэтому в пятницу, 15 января, и в конце недели снова вернется морозная погода.

Штормовое предупреждение в Украине

На сегодня в большинстве областей Украины объявлен и уровень опасности. По данным Укргидрометцентра, на севере, востоке и в центральной части нашей страны ожидается гололед, а на дорогах гололедица.

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