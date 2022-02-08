Циклон уничтожил посевы риса, фруктов и овощей, усугубив нехватку продовольствия в районе, который ранее пострадал от засухи.

В результате циклона на Мадагаскаре погибли более 20 человек, тысячи людей остались без крова на головой.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, циклон унес жизни 21 человека, а более 60000 человек вынуждены были покинуть свои дома, спасаясь от непогоды. На острове разрушены дома и линии электропередач.

Циклон также уничтожил посевы риса, фруктов и овощей, усугубив нехватку продовольствия в районе, который уже боролся с последствиями сильной засухи.

Читайте такжеВ Японии рекордные снегопады завалили дома по самые крыши (фото, видео)

В Мананджари, одном из наиболее пострадавших городов, многие дома были полностью разрушены. Обломки и лежащие на боку вырванные с корнем пальмы были повсюду.

"Мой дом начал трескаться, нам пришлось уйти, он внезапно рухнул", - рассказала агентству одна из местных жительниц.

Она рассказала, что люди пошли в школу, которая была назначена центром эвакуации, но у этого здания сорвало крышу.

"Мы были в плохой ситуации, все дома были разрушены. Вода из реки и моря поднялась, все дома рухнули, нам было очень страшно", - добавила женщина.

Как сообщал Погода УНИАН, на Мадагаскаре бушевал мощный циклон. В результате стихии буквально разрушены целые города, начались наводнения и пропало электричество.

Одним из наиболее пострадавших городов был Нуси-Варика на восточном побережье, где почти 95% зданий были разрушены. Та же участь постигла и другие близлежащие деревни.

Циклон "Бацирай" обрушился на восточное побережье Мадагаскара с проливным дождем и скоростью ветра 165 км/ч.

Вас также могут заинтересовать новости: