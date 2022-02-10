Большинство людей погибли в собственных обрушившихся домах.

Число погибших на Мадагаскаре в результате циклона Бацирай возросло до 101. Информация о погибших продолжает поступать из сильно пострадавших районов страны.

Обрушение жилых домов из-за оползней остается основной причиной этих смертей. Большинство жертв, застигнутых врасплох оползнями, были погребены под руинами. Поиски тел продолжаются, сообщает Madagascar Tribune.

По данным Reuters, на Мадагаскар прибыли гуманитарные работники из Франции и Германии, чтобы помочь местным жителям.

Бацирай стал вторым разрушительным штормом на Мадагаскаре за две недели. Накануне циклон Ана унес жизни 55 человек.

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Как сообщается, островное государство, население которого составляет почти 30 миллионов человек, в это время уже боролось с нехваткой продовольствия на юге, вызванной сильной и продолжительной засухой. Циклон Батсирай усугубил ситуацию, уничтожив посевы риса, фруктов и овощей, до сбора урожая которых оставалось всего две недели.

Циклон вызвал обширные наводнения и сделал непроходимыми 12 дорог и 14 мостов, отрезав некоторые районы.

Циклон Бацирай на Мадагаскаре: что известно

Как сообщал Погода УНИАН, на Мадагаскаре бушевал мощный циклон. В результате стихии буквально разрушены целые города, начались наводнения и пропало электричество.

Одним из наиболее пострадавших городов был Нуси-Варика на восточном побережье, где почти 95% зданий были разрушены. Та же участь постигла и другие близлежащие деревни.

Циклон Бацирай обрушился на восточное побережье Мадагаскара с проливным дождем и скоростью ветра 165 км/ч.

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