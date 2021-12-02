В австралийском Квинсленде началось масштабное наводнение, жертвами которого уже стали 2 человека. Около тысячи человек покинули свои дома из-за стихии.
Как сообщает местное издание mamamia, наводнение привело к массовым разрушениям не только в Квинсленде, но и в Новом Южном уэльсе, а также в штате Виктория.
К спасательным работам присоединились сотни добровольцев, которые занимаются ликвидацией последствий непогоды, спасением людей и доставкой предметов снабжения.
По данным 9news, в некоторых частях Квинсленда за 24 часа на и без того влажную землю выпало более 100 миллиметров осадков. Два города пришлось экстренно эвакуировать.
Синоптики же говорят, что в декабре ожидается еще больше дождей.
Напомним, ранее власти Австралии объявили о начале природного феномена Ла-Нинья, который может повлиять на погоду в разных уголках нашей планеты.
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