Синоптики говорят, что в декабре дожди продолжатся с новой силой.

В австралийском Квинсленде началось масштабное наводнение, жертвами которого уже стали 2 человека. Около тысячи человек покинули свои дома из-за стихии.

Как сообщает местное издание mamamia, наводнение привело к массовым разрушениям не только в Квинсленде, но и в Новом Южном уэльсе, а также в штате Виктория.

К спасательным работам присоединились сотни добровольцев, которые занимаются ликвидацией последствий непогоды, спасением людей и доставкой предметов снабжения.

По данным 9news, в некоторых частях Квинсленда за 24 часа на и без того влажную землю выпало более 100 миллиметров осадков. Два города пришлось экстренно эвакуировать.

Синоптики же говорят, что в декабре ожидается еще больше дождей.

Напомним, ранее власти Австралии объявили о начале природного феномена Ла-Нинья, который может повлиять на погоду в разных уголках нашей планеты.

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Автор: Екатерина Лиманская