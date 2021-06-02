Нынешнее лето будет контрастным: дожди будут сменять солнечную погоду. А в конце лета астролог предрекает "невероятную египетскую жару".

Прохладная и дождливая погода продержится в Украине до середины июня, после чего начнется резкое потепление.

Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

Астролог уверен, что причиной нынешних холодов и обильных осадков является положение Юпитера.

"Нынешняя мокрая и холодная погода связана с тем, что Юпитер вошел в знак Рыб, а такое его положение всегда указывает на обильные осадки, наводнения и прочие проявления мокрой погоды. В середине июня, когда Марс войдет в зодиакальный знак Льва, начнётся настоящее лето. Марс – это горячая планета, огненная, а Лев – знак Зодиака, связанный с Солнцем", – отметил Влад Росс.

По словам астролога, в июле в Украине будет много гроз. "Нас ждут постоянные перепады: дожди будут сменять солнечную погоду", – уточнил он.

Астролог прогнозирует, что август станет самым жарким периодом лета, так как Юпитер вернётся в знак Водолея.

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"Дождей в августе не будет, и месяц в целом покажется нам раскалённым. Эта жара будет особо ярко ощущаться на контрасте после июня и июля с более-менее комфортным летним температурным фоном. Август нам запомнится невероятной египетской жарой! К слову, из-за этого очень часто будут гореть леса, и высокая пожароопасность будет сохраняться весь месяц", – предостерёг Влад Росс.

Так что лето 2021 года будет резко контрастным: начало лета будет прохладным, а его финал – раскалённым, резюмировал астролог.

Каким будет лето-2021: прогнозы синоптиков

В этом году начало лета будет холодным и дождливым, в июне ждать жары не стоит. А потепление придет лишь в июле.

Синоптики прогнозируют, что нынешнее лето также может побить тепловые рекорды, прогнозируют до +40 тепла. И очевидно оно снова сдвинется и продлится как минимум до октября.

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Автор: Екатерина Лиманская