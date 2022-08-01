Власти штата пояснили, что тела будут находить по мере того, как спасатели будут добираться до отдаленных районов.

По меньшей мере 28 человек, в том числе четверо детей, погибли в результате наводнений, вызванных проливными дождями в штате Кентукки. Ожидается, что число погибших будет расти.

Об этом заявил губернатор Кентукки Энди Бешир, добавив, что поиски тел будут продолжаться в течение нескольких недель, передает Reuters.

Губернатор пояснил, что тела будут находить по мере того, как спасатели будут добираться до отдаленных районов.

"Повсеместно нанесен ущерб, многие семьи вынуждены покинуть свои дома, и в течение следующего дня ожидается еще больше дождей", – сообщил губернатор в "Твиттере".

Он объявил чрезвычайную ситуацию и назвал нынешнее стихийное бедствие "одним из самых страшных и разрушительных наводнений" в истории Кентукки. На восстановление инфраструктуры штата могут уйти годы, предупредил Бешир.

В пятницу президент Джо Байден объявил о крупном стихийном бедствии в Кентукки. Штату было выделено федеральное финансирование.

Наводнения стали вторым крупным бедствием, обрушившимся на Кентукки за последние семь месяцев, после нескольких торнадо, унесших жизни почти 80 человек в декабре 2021 года.

Как сообщал УНИАН, другой американский штат - Калифорния страдает от крупнейшего в этом году пожара, в результате которого были эвакуированы 2000 жителей и уничтожены дома и важнейшие объекты инфраструктуры.

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