В некоторых городах после урагана начались наводнения.

Разрушительный ураган "Иления" обрушился на север Германии, принеся с собой ветер со скоростью до 152 километров в час.

Об этом сообщает Euronews.

Как сообщается, из-за ухудшения погоды в Берлине объявлено чрезвычайное положение. В качестве меры предосторожности авиа- и железнодорожные компании отменяют рейсы и поезда в ряде регионов. Власти Германии рекомендуют гражданам оставаться дома.

По данным издания, в некоторых городах штормовой шквал привел к наводнениям. Остров Нордстрандишмур в Северном море был полностью затоплен.

По данным DW, в Германии также закрыты школы. Сообщается, что два человека погибли, а следующий шторм уже на подходе.

Напомним, около ста человек погибли в историческом бразильском горном городке Петрополис в результате оползней, которые погребли под собой дома, затопили улицы и смыли автомобили и автобусы.

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