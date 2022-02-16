В пострадавших районах за три часа выпала практически месячная норма осадков.

В Рио-де-Жанейро после проливных дождей начались оползни и наводнения, в результате которых погибли 23 человека.

Город был затоплен в нескольких местах, а поток воды был такой силы, что сметал все на своем пути, даже легковые автомобили, сообщает Stern.

Как сообщает AP, власти опасаются, что количество жертв может возрасти. Как сообщается, в течение трех часов в пострадавшем районе выпало 25,8 сантиметра дождя - почти столько же, сколько за предыдущий месяц.

На кадрах, размещенных в социальных сетях, видно, как сели уносят автомобили и дома, а улицы превратились в бурлящие реки.

В заявлении мэрии говорится, что проливные дожди привели к "большому количеству инцидентов и жертв", спасательные и восстановительные работы продолжаются.

Напомним, проливные дожди, вызванные циклоном "Дови", привели к многочисленным оползням в Новой Зеландии. Некоторые из них были особенно большими.

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