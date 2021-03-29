Песчаная буря из пустыни Гоби накрыла Японию и Южную Корею (фото)

Видимость упала до 6 километров.

Мощная песчаная буря в Японии / Скриншот

Песчаная буря, пришедшая из пустыни Гоби, накрыла западные регионы Японии.

Об этом сообщает NHK.

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Видимость упала до 6 километров в городе Мацуэ, до 8 километров в Хиросиме и до 9 километров в Окаяме.

Ожидается, что до вторника песок будет постепенно дрейфовать на восток и достигнет восточных и северных районов Японии. В некоторых местах видимость может упасть до 5 километров.

Как передает Yonhap, песчаная буря накрыла практически всю Южную Корею, включая столицу - Сеул. Местные метеорологические службы констатируют высокую концентрацию частиц пыли в воздухе.

Сильнейшая песчаная буря в Пекине

15 марта столицу Китая, Пекин, накрыла песчаная буря.

По сообщению Пекинского центра мониторинга охраны окружающей среды, как передает Апостроф, концентрация мелких твердых частиц PM 10 в центральных районах города превысила 8 000 микрограмм на кубический метр. Данные показатели в 160 раз превышают максимально допустимую норму Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), установленную на уровне 50 микрограмм/кубометр.

Вследствие бури на дорогах возникли пробки, видимость в городе не превышала километра. В Пекине был объявлен желтый уровень опасности, жителям не рекомендовали выходить на улицу без крайней необходимости.