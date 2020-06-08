Сильная жара и слабые дожди: народный синоптик составил прогноз на лето
Большую часть августа будет стоять настоящая летняя жара.
После очень теплой зимы и холодной весны Украину ждет по-настоящему жаркое лето. Такой долгосрочный прогноз погоды составил народный синоптик Леонид Горбань.
Об этом пишет "Обозреватель".
По словам синоптика, поскольку в июне солнце все выше поднимается над горизонтом, влияние низкой солнечной активности будет нивелироваться. Этого тепла будет достаточно для того, чтобы можно было говорить о жарком лете.
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Первые 5 дней июня были еще достаточно прохладными, но затем температура резко пойдет вверх. Начиная с 8 и по 20 июня днем будет на уровне 26-28 градусов, а с 21 июня до конца месяца еще выше: порядка 31-34 градусов.
"Правда, и дожди прогнозируются. Осадки возможны до 7 июня, потом в период с 10 по 13, с 17 по 19 и с 29 по 30", - отмечает синоптик.
Июль по максимальным показателям будет несколько уступать июню. С 5 по 11 июля температура воздуха достигнет 27-32 градусов.
Затем на протяжении 4 дней – с 12 по 15 – будет небольшое снижение температуры. Зато в период с 16 по 23 июля вернется летняя жара – 28-30 градусов. До конца месяца дневная температура воздуха будет держаться на уровне 24-26 градусов.
Что касается осадков, то июль будет достаточно сухим. Дожди пройдут со 2 по 4 июля, затем будет большой перерыв, сопровождаемый сильной жарой, который закончится 20 июля. Дожди ожидаются 20-21, 25-26 и 29-30 июля.
Большую часть августа будет стоять настоящая летняя жара. По моему расчету, с 7 по 18 августа температура воздуха составит порядка 30-33 градусов. Затем начнется резкое понижение температуры. К 24-25 августа – всего до 20-22 градусов.
Дожди будут хоть и частыми, но очень скудными. За месяц выпадет не более 15-22 миллиметров – это практически ничего.
Осадки ожидаются в период с 2 по 6 августа, затем 18-19 и 24-25.
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