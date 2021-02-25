Синоптики рассказали, какой будет погода в марте

16:57, 25 февраля 2021
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По данным Укргидрометцентра, среднемесячная температура будет на уровне 0°...+6°.

Погода в Украине на март / Фото УНИАН
Погода в Украине на март / Фото УНИАН

В марте ожидается теплая погода с небольшим количеством осадков.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Как отмечается, средняя месячная температура предполагается на уровне 0°...+6°, а в Крыму до+3°, что близко к средним многолетним значениям.

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"Месячное количество осадков ожидается 26-50 мм, в горных районах 40-85 мм, что в пределах средних многолетних значений", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, обычно средняя месячная температура в марте составляет -3°... +2°. Абсолютный минимум температуры воздуха составляет 22-37 градусов мороза, на юге Украины 11-27° мороза. Абсолютный максимум температуры воздуха - 16-29° тепла.

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Автор: Екатерина Лиманская

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Теги: синоптикиукргидрометцентрпогода в Украине
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