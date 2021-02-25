Синоптики рассказали, какой будет погода в марте
По данным Укргидрометцентра, среднемесячная температура будет на уровне 0°...+6°.
В марте ожидается теплая погода с небольшим количеством осадков.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Как отмечается, средняя месячная температура предполагается на уровне 0°...+6°, а в Крыму до+3°, что близко к средним многолетним значениям.
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"Месячное количество осадков ожидается 26-50 мм, в горных районах 40-85 мм, что в пределах средних многолетних значений", - говорится в сообщении.
По данным синоптиков, обычно средняя месячная температура в марте составляет -3°... +2°. Абсолютный минимум температуры воздуха составляет 22-37 градусов мороза, на юге Украины 11-27° мороза. Абсолютный максимум температуры воздуха - 16-29° тепла.
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- Донецк-1°... -4°
- Житомир+10°... +2°
- Запорожье+1°... -1°
- Ивано-Франковск+18°... -1°
- Киев+9°... +2°
- Кропивницкий+8°... 0°
- Луганск-2°... -3°
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