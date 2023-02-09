-30° в какие-то годы фиксировали и дважды за зиму, поэтому местные жители подготовились.

Температурный минимум с начала зимы зафиксировали в селе Верхний Яловец в Черновицкой области. Утром 9 февраля там было -32 градуса мороза.

Фотографию с замерзшим столбиком термометра распространил глава общины. В феврале такого снижения температуры, говорит он, не ожидали, потому что в предыдущие месяцы больших холодов не было, говорится в сюжете ТСН.

Но жителям высокогорного села, говорит председатель, к температурным колебаниям и лютым холодам не привыкать. -30° в какие-то годы фиксировал и дважды за зиму, поэтому местные жители подготовились и сделали запас дров.

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"У нас этой зимой вообще аномалии - декабрь, январь теплые. А это обычный февраль. Поэтому не к чему привыкать, у всех есть дрова, вода, сено для скота. Техника замерзает, машины прихватывает, солярку. Это неудобства", — говорит Валерий Полянчук, председатель Селятинской общины.

Трескучие морозы в Украине

Как сообщала Погода УНИАН, в Украине ожидаются сильные морозы, периодически будет идти снег. Местами температура по ночам будет опускаться до -15°...-20°. Днем будет теплее, до -6°.

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