В столице с утра наблюдается густой туман.

В Киеве утром 31 марта объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

"Утром 31 марта туман, видимость 200-500 метров", - предупреждают синоптики.

По их словам, погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта на дорогах.

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Из-за тумана в столице объявлен І уровень опасности, желтый.

В понедельник, 31 марта, на Киевщине ожидается облачная погода с прояснениями. Ожидается небольшой дождь

Ветер будет преобладать восточный со скоростью 5-10 м/с.

Температура по днем повысится до +10°...+15°, а в Киеве столбики термометров покажут +13°...+15°.

В Украине сегодня также будет облачно с прояснениями. На Закарпатье, Прикарпатье, юго-востоке, а днем также и в северо-восточной части ожидаются умеренные дожди. В Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях местами пройдут значительные дожди.

Ветер будет преобладать восточный, 5-10 м/с.

Температура днем ожидается в пределах +10°...+15°, а в южных и центральных областях +13°...+18°.

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