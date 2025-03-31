Существенных осадков в столице не ожидается.

Последний понедельник марта в Киеве будет пасмурный и влажный, но существенных осадков не ожидается. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Утром столбики термометров покажут +9°, а днем температура максимально повысится до +12°. Ожидается пасмурная погода, небо будет скрыто за облаками.

Ветер восточный и северо-восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление пониженное, 742-744 миллиметра ртутного столба.

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Погода сегодня - прогноз на 31 марта

Во Львове в понедельник будет пасмурно. Ночью +6°, днем +10°, дождь.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +11°, дождь.

В Ривне сегодня ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +5°, днем +12°.

В Тернополе31 марта ночью будет +6°, днем +12°, пасмурно, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +11°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +12°, дождь.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +7°, днем +11°, пасмурно, дождь.

В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +13°.

В Виннице сегодня будет +5°...+13°, небольшая облачность.

В Житомире в понедельник ночью будет +6°, днем +13°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +7°...+13°, пасмурно, дождь.

В Черкассах сегодня будет ночью +7°, днем +13°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +16°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +8°...+13°.

В Одессе 31 марта - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +13°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +6°, днем +17°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +17°.

В Запорожье температура ночью +10°, днем +17°, небольшая облачность, дождь.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +7°, а днем +14°, небольшая облачность, дождь.

В Харькове - пасмурно, дождь, температура ночью +8°, днем +11°.

В Днепре температура ночью будет +9°, днем +12°, небольшая облачность, дождь.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +8°...+15°.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, температура ночью +8°, днем +13°, небольшой дождь.

В Северодонецке - пасмурно, ливень, температура ночью +8°, днем +12°.

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